Бросавшегося на людей в центре Челябинска нудиста увезли в «психушку» | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 04:29 Бросавшегося на людей в центре Челябинска нудиста увезли в «психушку» Ura.ru: в Челябинске голого мужчину задержали и отправили в психбольницу РИА «Новости»

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В Челябинске задержали мужчину, который в голом виде ходил по улицам города и бросался на прохожих. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Мужчина был задержан <…> и передан прибывшим врачам для помещения его в психоневрологическое медучреждение», — рассказали в ведомстве.

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Личность мужчины к настоящему моменту не установили.

Ранее москвичку, которая в голом виде в продуктовом магазине «молилась» на банки с консервированными ананасами, отправили в психбольницу. Девушка бросалась на покупателей и просила отвести ее к «отцу по имени Вечность». Диагноз предстоит установить специалистам.