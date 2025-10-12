Бродячая лошадь оторвала пенсионерке руку в Ленобласти

В Ленинградской области бродячая лошадь напала на двух сестер и оторвал одной из них руку. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По данным издания, пожилая женщина получила тяжелые травмы, в том числе перелом ребер и руки. Врачи сделали ей экстренную операцию, но не дают гарантии сохранения конечности.

Жители СНТ «Орбита-3» рассказали, что лошадь уже долгое время бродит по территории без присмотра. Животное не только заходит на частные участки, но и нападает на людей. В прошлом году оно атаковала две семьи и сломало мужчине ключицу.

Пострадавшие неоднократно жаловались на хозяина лошади, но на претензии он не реагирует. По их словам, мужчина раньше работал в правоохранительных органах. Также он отказывается огородить за свой счет участок с животными.

Ранее в Анапа лошадь сбила ребенка на улице. У мальчика диагностировали закрытый перелом носа.