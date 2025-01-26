Британца-матерщинника арестовали в центре Москвы

Басманный суд Москвы отправил под арест на пять суток британца, который матерился в центре столицы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно судебным документам, приехавший в Россию в качестве туриста подданный Великобритании совершил мелкое хулиганство — нецензурно ругался посреди улицы. Мужчина не реагировал на замечания прохожих и матерился, демонстративно нарушая общественный порядок.

В суде турист свою вину отрицал: он объяснил, что гулял по городу с невестой и не совершал вменяемого ему хулиганства. Сторона защиты добавила, что иностранец даже не знает русского языка. Также адвокат подчеркнул, что «граждане, на которых ссылаются сотрудники полиции в своих объяснениях, не были опрошены, к материалам их объяснения не были приобщены».

Ранее пьяный американец разгромил в Москве чебуречную. Иностранец поссорился со своей спутницей, поддерживающей президента США Дональда Трампа, и устроил в заведении дебош.