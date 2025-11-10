Братья из Пензы попытались украсть одежду из спортивного магазина

В Пензе представитель спортивного магазина обратился в полицию с заявлением о попытке кражи. Он рассказал, что двое неизвестных пытались похитить дорогостоящую одежду на сумму более 12 тысяч рублей, написала «Пенза-пресс» .

Сотрудникам полиции удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались два брата — 19 и 21 года. Молодые люди признались в содеянном и рассказали, что хотели быстро и без усилий заработать деньги.

Для этого они пришли в магазин, где увидели дорогостоящие товары. В примерочных кабинах братья с помощью специальных инструментов демонтировали антикражные бирки, спрятали вещи под одеждой и попытались незаметно выйти из магазина. Однако их остановил работник торгового зала.

В полиции возбудили уголовное дело. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.