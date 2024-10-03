Браконьеров с крупным уловом краснокнижной рыбы задержали в ХМАО

В ХМАО правоохранители задержали трех мужчин, подозреваемых в незаконной ловле краснокнижной рыбы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сотрудников Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте.
Во время патрулирования на реке Обь полицейские заметили моторную лодку с людьми на борту. Во время ее осмотра они обнаружили сети длиной 440 метров и улов, включающий краснокнижные виды рыб.
Сумма ущерба от действий браконьеров составила 1,2 миллиона рублей. Подозреваемых доставили в линейный пункт отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
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