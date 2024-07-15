Браконьера-рецидивиста осудили в Саратовской области

В Воскресенском районе Саратовской области осудили 24-летнего браконьера, который убил беременную косулю. Об этом сообщил сайт sarinform.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

В мае житель Саратова недалеко от села Коммуна убил краснокнижную беременную косулю и даже успел ее частично разделать. Тушу он положил в багажник. Нарушителя заметили полицейские и сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона. Они бросились за мужчиной в погоню и задержали его.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Мужчина, который трижды уже привлекался за браконьерство, возместил причиненный государству ущерб в размере 40 тысяч. Его осудили на четыре года колонии-поселения.