Браконьер-рецидивист попался под Челябинском на незаконной ловле рыбы
В Челябинской области задержали рыбака-рецидивиста, который попался на незаконной ловле рыбы. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.
Браконьер попался полицейским В Чебаркульском районе. Он выловил щук и линей на 71 тысячу рублей. Всего улов рыбака составил 79 экземпляров.
Также при себе у браконьера были 14 сетей и резиновая лодка, все наловленное он планировал продать, но стал фигурантом уголовного дела.
Отмечается, что ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление и приговаривали к обязательным работам.
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