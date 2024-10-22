Браконьер-рецидивист попался под Челябинском на незаконной ловле рыбы

В Челябинской области задержали рыбака-рецидивиста, который попался на незаконной ловле рыбы. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

Браконьер попался полицейским В Чебаркульском районе. Он выловил щук и линей на 71 тысячу рублей. Всего улов рыбака составил 79 экземпляров.

Также при себе у браконьера были 14 сетей и резиновая лодка, все наловленное он планировал продать, но стал фигурантом уголовного дела.

Отмечается, что ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление и приговаривали к обязательным работам.