Болгарка разворотила лицо и грудь рабочему в московском храме

Источник 360.ru: в Москве болгарка порезала лицо мужчине и застряла в груди

Житель Москвы серьезно пострадал при работе с угловой шлифовальной машинкой, более известной как болгарка. Об этом стало известно 360.ru.

ЧП произошло на территории Георгиевской церкви в Куркине на северо-западе столицы. Инструмент отскочил из рук рабочего, порезал лицо и застрял в груди.

Пострадавшему 60 лет. Состояние мужчины неизвестно, его отправили в больницу.

Ранее рабочий порезал болгаркой шею во время починки автомобиля в Москве, его экстренно доставили в хирургическое отделение.

Также врачи из Раменского спасли мужчину с почти полностью отрезанной рукой при работе с болгаркой. Конечность держалась только на кожно-мышечном лоскуте.