Более тысячи посетителей ТЦ в Москве эвакуировали из-за подозрительной коробки
Источник 360.ru: в Москве полностью эвакуировали ТЦ из-за подозрительной коробки
Спасатели эвакуировали всех людей из пятиэтажного здания в Москве, в котором обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщил источник 360.ru.
По словам очевидцев, неизвестный мужчина зашел в здание на Краснопролетарской улице, оставил пакет и убежал.
«Проводов не видно. <…> В пакете запечатанная картонная коробка», — рассказал собеседник.
На место прибыли сотрудники Росгвардии и МЧС.
«Ожидаем полицию и кинологическую службу. Обстановка спокойная, здание полностью эвакуировано», — указал источник.
Ранее подозрительный предмет нашли около торгового центра на улице Хабарова в Москве. Это оказалась ручная граната времен Великой Отечественной войны. Боеприпас находился в 150 метрах от ТЦ и в 300 метрах от школы. Экстренные службы оцепили территорию.