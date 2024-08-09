Более тысячи посетителей ТЦ в Москве эвакуировали из-за подозрительной коробки

Спасатели эвакуировали всех людей из пятиэтажного здания в Москве, в котором обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина зашел в здание на Краснопролетарской улице, оставил пакет и убежал.

«Проводов не видно. <…> В пакете запечатанная картонная коробка», — рассказал собеседник.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и МЧС.

«Ожидаем полицию и кинологическую службу. Обстановка спокойная, здание полностью эвакуировано», — указал источник.

Ранее подозрительный предмет нашли около торгового центра на улице Хабарова в Москве. Это оказалась ручная граната времен Великой Отечественной войны. Боеприпас находился в 150 метрах от ТЦ и в 300 метрах от школы. Экстренные службы оцепили территорию.