Более тысячи нарушений ПДД выявили в ЯНАО за февральские праздники

С 21 по 23 февраля 2026 года в Ямало-Ненецком автономном округе сотрудники ГИБДД провели рейды, в ходе которых зафиксировали 1015 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.
Основные усилия инспекторов были направлены на поиск водителей в состоянии алкогольного опьянения и контроль за безопасной перевозкой детей. Среди нарушителей был выявлен 21 автомобилист, управлявший транспортным средством в нетрезвом состоянии. Также правоохранители остановили 19 водителей, которые ранее были лишены прав.
