Более 80 пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю

На 15% возросло количество пожаров техногенного происхождения на территории Тюменской области с 2 по 8 декабря. За прошедшую неделю зафиксировано 81 такое происшествие, при этом в последнюю неделю ноября случилось 68 возгораний. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, три пожара привели к гибели людей. Кроме того, спасатели 44 раза выезжали на ликвидацию последствий дорожных аварий. Еще 30 раз оказывали помощь местным жителям в случаях, не связанных с ДТП и пожарами.

За указанный период медики скорой помощи выезжали на 1240 вызовов, 564 из них — экстренные, госпитализация понадобилась 548 пациентам.