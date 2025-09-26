Более 80 ДТП произошло с начала года по вине водителей автобусов в Нижнем Новгороде

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей автобусов. В результате этих аварий один человек погиб, еще 102 получили травмы различной степени тяжести, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Для снижения аварийности и повышения дисциплины среди водителей общественного транспорта Госавтоинспекция города провела двухдневное оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

По результатам рейда правоохранители выявили 68 нарушений правил дорожного движения. Наиболее частыми стали управление автобусом с открытой дверью и игнорирование правил использования ремней безопасности.

Кроме того, обнаружили10 автобусов с техническими неисправностями, пять из них были эвакуированы на специализированную стоянку. По всем фактам составили административные материалы, виновных привлекли к ответственности.