Более 700 штрафов выписали водителям электросамокатов в Нижнем Новгороде с начала года

В отделе ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду рассказали, что с начала года 719 самокатчиков получили штрафы за нарушение правил движения. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

В ведомстве отметили, что чаще всего водители ездили с превышением скорости и выезжали на дороги, по которым ездить на электросамокатах запрещено. В одном случае водитель получил штраф за езду на самокате в нетрезвом виде.

Всего с начала года в авариях с электросамокатами пострадали 178 человек, один пострадавший погиб.