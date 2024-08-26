Более 700 штрафов выписали водителям электросамокатов в Нижнем Новгороде с начала года

В отделе ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду рассказали, что с начала года 719 самокатчиков получили штрафы за нарушение правил движения. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

В ведомстве отметили, что чаще всего водители ездили с превышением скорости и выезжали на дороги, по которым ездить на электросамокатах запрещено. В одном случае водитель получил штраф за езду на самокате в нетрезвом виде.

Всего с начала года в авариях с электросамокатами пострадали 178 человек, один пострадавший погиб.

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

Банкир спермы. Дети Дурова — сотня наследников или неприкрытая реклама?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте