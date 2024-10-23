Более 7 лет колонии получил фигурант дела о разбойном нападении на аптеку и магазин в Петербурге

Суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу о нападении на аптеку и табачный магазин. Обвиняемый получил наказание в виде лишения свободы на семь с половиной лет, сообщает Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Преступление произошло в конце 2023 года на Суворовском и Загородном проспектах. Вооруженный ножом налетчик угрожал сотрудникам торговых точек и похитил деньги из касс. В общей сложности он украл 26 тысяч 600 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о разбое с незаконным проникновением в жилище. Подсудимый признал свою вину. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.