Более 600 человек эвакуировали из задымленного общежития в Москве | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 07:09 Более 600 человек эвакуировали из задымленного общежития в Москве Источник «360»: в общежитии РГУ имени А. Н. Косыгина в Москве случился пожар РИА «Новости»

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В муниципальном округе Академическом на юго-западе Москвы произошел пожар. В здании общежития загорелось лифтовое электрооборудование, эвакуировали более 600 человек. Об этом сообщил источник «360».

Спасателей вызвали около полуночи в здание ​по проспекту 60-летия Октября, 13, в котором находилось общежитие Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина. На последнем этаже панельной 15-этажной постройки заметили задымление и объявили эвакуацию. Вывели около 610 человек.

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После осмотра здания и чердака нашли источник дыма. Произошло возгорание площадью два квадратных метра в электрической щитовой машинного отделения лифта на техническом этаже. Огонь потушили порошковым огнетушителем.

На северо-востоке Москвы произошел пожар в одной из квартир на Ярославском шоссе. Спасатели эвакуировали трех человек, в том числе лежачего больного,