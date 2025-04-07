Более 60 ДТП с пострадавшими зафиксировали в Нижегородской области за неделю
За неделю на дорогах Нижегородской области зарегистрировали 64 аварии с пострадавшими. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
В результате ДТП погибли три человека, еще 89 получили различные травмы.
Основные причины дорожных происшествий — превышение скорости, несоблюдение правил движения и выезд на встречную полосу.
Также за неделю 212 автомобилистов были отстранены от управления транспортными средствами из-за вождения в нетрезвом виде, 27 из них — за повторное нарушение.
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