Более 60 ДТП с пострадавшими зафиксировали в Нижегородской области за неделю

За неделю на дорогах Нижегородской области зарегистрировали 64 аварии с пострадавшими. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП погибли три человека, еще 89 получили различные травмы.

Основные причины дорожных происшествий — превышение скорости, несоблюдение правил движения и выезд на встречную полосу.

Также за неделю 212 автомобилистов были отстранены от управления транспортными средствами из-за вождения в нетрезвом виде, 27 из них — за повторное нарушение.