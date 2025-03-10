Более 50 ДТП с пострадавшими зафиксировали в Нижегородской области за неделю

Правоохранители зарегистрировали 56 ДТП с пострадавшими на дорогах Нижегородской области в период с 3 по 9 марта. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Жертвами дорожных аварий стали четыре человека. Еще 68 граждан, в том числе один ребенок, получили различные травмы. Кроме того, стражи порядка остановили 255 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

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