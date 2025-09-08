Более 50 человек стали жертвами ДТП на дорогах Свердловской области в августе

В августе 2025 года в Свердловской области зарегистрировано 52 погибших в ДТП, среди которых шестеро несовершеннолетних. Это на 53% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сайту Ura.ru сообщили в Госавтоинспекции.

Основной причиной аварий со смертельным исходом стало столкновение машин: При этих обстоятельствах погибли 23 человека. Еще 10 жертв ДТП — пешеходы. Среди погибших также есть четверо велосипедистов.

Ключевыми факторами дорожных трагедий стало превышение допустимой скорости движения, а также выезд на полосу встречного движения транспорта.