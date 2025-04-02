Более 40 пожаров ликвидировали в Саратовской области за минувшие сутки

Спасатели потушили 41 пожар на территории Саратовской области за прошедшие сутки. В большинстве случаев горел мусор, камыш и трава. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управлении ГУ МЧС России.
По информации ведомства, в одном из происшествий возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома в Энгельсе. Огонь охватил 52 квадратных метра.
В результате ЧП никто не пострадал, но двоих жильцов пришлось эвакуировать. Другие крупные пожары произошли в расселенных домах Вольска площадью 270 и 100 квадратных метров.
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