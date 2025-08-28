Более 40 человек стали жертвами пожаров в Пензенской области с начала года

С начала 2025 года в Пензенской области зарегистрировано 42 погибших в результате пожаров. Такую статистику ИА «ПензаПресс» представило главное управление регионального ГУ МЧС России.

На сегодняшний день зафиксировано 1569 пожаров. Среди пострадавших — 38 травмированных и 54 спасенных человека. Эвакуация из зон возгорания затронула 331 человека.

Перед началом отопительного сезона инспекторы Госпожнадзора и представители газовой службы проводят профилактические мероприятия. В ходе рейдов специалисты отвечают на вопросы граждан и предоставляют консультативную поддержку.

Типичные нарушения включают размещение легковоспламеняющихся предметов рядом с источниками тепла. Профилактическая работа особенно активно ведется с многодетными семьями, пожилыми людьми и семьями из группы риска.