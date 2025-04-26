Более 30 спасателей тушили крупный пожар на Московском шоссе в Петербурге

Мощный пожар разгорелся на Московском шоссе в Петербурге. Огнем оказалось охвачено неэксплуатируемое здание, сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. Возгоранию присвоили номер 1-БИС. В ликвидации были задействованы 32 спасателя и семь единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
Посольство России загорелось в Уругвае
Ветерану в Пушкинском округе присвоили звание «Почетный гражданин»
Число наемников в рядах ВСУ сократилось
Путину доложили о скором уничтожении оставшихся боевиков ВСУ в Курской области
Школьники высадили цветы на площади Победы в Красноармейске
Новый посевной сезон начался в Серебряных Прудах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте