Более 30 спасателей тушили крупный пожар на Московском шоссе в Петербурге

Мощный пожар разгорелся на Московском шоссе в Петербурге. Огнем оказалось охвачено неэксплуатируемое здание, сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. Возгоранию присвоили номер 1-БИС. В ликвидации были задействованы 32 спасателя и семь единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.