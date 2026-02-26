Более 30 случаев нарушения правил охоты зафиксировали в Нижегородской области с начала года

В Нижегородской области с начала года выявили 34 административных правонарушения в сфере охоты, включая два случая незаконной добычи охотничьих ресурсов. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на региональное Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Анализ нарушений показал, что охотники часто не соблюдают установленные сроки охоты, выходят в угодья без необходимых документов и используют запрещенные орудия.

С начала года зафиксировали два факта браконьерства. В Городецком округе обнаружена незаконная добыча двух лосей — самца и самки. На территории охотничьих угодий в Борском округе также выявлен факт незаконной добычи лося. Информация передана в правоохранительные органы для установления причастных лиц.