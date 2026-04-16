Более 250 ДТП произошли за минувшие сутки в Петербурге

В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировано 256 дорожно-транспортных происшествий. Только в десяти из них сообщалось о пострадавших. По информации газеты «Петербургский дневник» , на 14 апреля смертей не зафиксировано.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, из общего числа участников ДТП травмы получили всего десять человек, включая одного ребенка. Ни один из пострадавших не скончался в результате аварий, сообщил «МК в Питере».

Был случай в Красногвардейском районе: нетрезвый водитель въехал в чужой автомобиль и вел себя агрессивно, на Малоохтинском проспекте его задержали.