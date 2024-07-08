Более 200 овец погибли от удара молнии в Киргизии

На горном пастбище в Иссык-Кульской области Киргизии 250 овец погибли от удара молнии вечером, 7 июля. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Telegram-канал МЧС республики.

По предварительным данным, в Тонский район на место происшествия прибыли сотрудники службы по гражданской обороне и представители МЧС.

Отмечается, что в последние дни в некоторых районах Киргизии бушует непогода с интенсивными дождями.

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