Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в спорткомплексе в Краснодаре

Спортивный комплекс загорелся в Краснодаре, из него эвакуировали 230 человек, в том числе 140 детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей регионального управления МЧС.

Как уточнили спасатели, в здании загорелась обшивка на площади 10 квадратных метров.

Пламя потушили еще до прибытия пожарных. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возникновения огня установят во время назначенной экспертизы.

Ранее строительные материалы загорелись в недостроенном помещении в Красногорске по соседству с домом Филиппа Киркорова. Пламя охватило мансарду и кровлю. На месте работали 20 специалистов и четыре единицы техники. Сейчас возгорание уже ликвидировали.