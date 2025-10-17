Более 20 жильцов эвакуировали при пожаре на проспекте Стачек в Петербурге

Вечером в четверг, 16 октября, произошел пожар в жилом доме на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу.

По информации ведомства, возгорание началось в двухкомнатной квартире. Огонь полностью уничтожил обстановку в одной из комнат площадью 20 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению.

В 19:04 пожар удалось ликвидировать. Спасатели эвакуировали 24 человека. В результате ЧП никто не пострадал.

В тушении пламени участвовали 18 сотрудников МЧС и четыре единицы специальной техники. Причины пожара устанавливаются.