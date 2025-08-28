Более 20 спасателей тушили крупный пожар в Кунгуре

Огонь охватил одноэтажное здание в Кунгуре. Происшествие случилось вечером в среду, 27 августа, на улице Свободы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений происходит горение одноэтажного здания», — прокомментировали в ведомстве.
В ликвидации последствий пожара принимали участие 24 спасателя и семь единиц специальной техники. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте