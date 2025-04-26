Более 20 машин попали в массовое ДТП в Ленобласти

Из-за гололедицы в Ленинградской области на дороге в окрестностях Гатчины столкнулись более 20 машин. Несколько человек пострадали, сообщил Telegram-канал Shot .

Авария произошла после полуночи на Киевском шоссе в районе съезда на Фрезерную улицу. Столкнулись, по словам очевидцем, минимум 22 авто, некоторые из них получили сильные повреждения. Несколько человек пострадали, к месту ДТП съехались экстренные службы.

Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленобласти не комментировала произошедшее. Причиной аварии могла стать гололедица, так как температура воздуха ночью опустилась ниже 0 градусов.

В Кингисеппском районе на переезде станции Лужской случилась авария с товарным поездом. Водитель грузовика проигнорировал сигнал семафора и выехал на пути. Машинист не успел затормозить и сбил машину.