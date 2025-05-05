Более 20 человек эвакуировали из полыхающей многоэтажки в ХМАО
Пожар охватил многоквартирный жилой дом в Лянторе Сургутского района ХМАО. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
Согласно данным ведомства, вспыхнула квартира на площади 50 квадратных метров. На место направили 19 спасателей и четыре единицы техники.
Специалисты эвакуировали из опасной зоны 25 жильцов, в том числе четырех детей и человека с инвалидностью. Организована проверка.
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