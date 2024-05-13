Более 160 пьяных водителей задержали в Нижегородской области в майские праздники | 360°

13 мая 2024, 15:46
Более 160 пьяных водителей задержали в Нижегородской области в майские праздники
Правоохранители задержали более 160 пьяных водителей в Нижегородской области с 8 по 11 мая. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД РФ.
Согласно данным ведомства, 20 автомобилистов уже привлекались к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде. В отношении данных граждан возбудили уголовные дела.
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Всего за указанный период стражи порядка зафиксировали 51 592 нарушения ПДД.
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