Более 150 человек эвакуировали из-за возгорания в гостинице в Петербурге

Огонь охвати гостиницу в Московском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось вечером во вторник, 28 октября, на улице Севастьянова. Об этом сообщил сайт Petrograd со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС России.

По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 22:08. К моменту прибытия пожарных пламя удалось потушить, оно распространилось внутри комнаты.

Спасатели эвакуировали из здания 154 человек. В результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.