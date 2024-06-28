Более 15 спасателей тушили полыхающую квартиру во Фрунзенском районе Петербурга

Пожар вспыхнул во Фрунзенском районе Северной столицы. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу МЧС города.

Происшествие случилось на улице Белы Куна. Согласно данным ведомства, пламя охватило трехкомнатную квартиру площадью 65 квадратных метров.

В ликвидации огня были задействованы 17 спасателей и четыре единицы техники. Организована проверка.

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