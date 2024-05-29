Более 15 спасателей тушили полыхающий частный дом в Челябинской области
Пожар охватил частный дом в центре Копейска Челябинской области. Обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось на улице Борьбы. В ликвидации огня были задействованы 16 спасателей и четыре единицы техники. Строение удалось потушить.
Организована проверка. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание холодильника.
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