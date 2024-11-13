Более 15 человек спасли при пожаре в общежитии ветеринарной академии в Москве

Источник 360.ru: в общежитии в районе Выхино-Жулебино вспыхнул пожар

В здании общежития в районе Выхино-Жулебино в Москве вспыхнул пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

Огонь вспыхнул на первом этаже здания на Ташкентской улице. Пожарные смогли его локализовать, но возгорание распространилось по второму этажу. Из здания эвакуировали более 15 человек. Спасатели продолжают поиск и эвакуацию людей.

По данным Telegram-канала «Подслушано Люберцы», пожар начался в общежитии ветеринарной академии. Огонь заблокировал выход, поэтому пожарным приходится эвакуировать людей через окна.

В пресс-службе МЧС Москвы подтвердили информацию о возгорании в здании общежития.

«При помощи спасустройств из здания эвакуированы 15 человек», — уточнили в ведомстве.

Что послужило причиной пожара, пока неизвестно.