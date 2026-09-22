Более 15 человек пострадали из-за лопнувшего колеса автобуса на трассе в Самарской области

На трассе М-5 «Урал» в Самарской области автобус, который ехал по маршруту Тольятти — Жигулевск, врезался в металлическое ограждение. Об этом URA.RU сообщили в региональном МВД.

По данным ведомства, происшествие случилось на 967-м километре трассы. Автобус сначала выехал на встречную полосу, затем вернулся на свою полосу движения и въехал в отбойник, после чего опрокинулся. В момент аварии в салоне находились 20 человек, 16 из них пострадали.

Предварительно, что у автобуса марки Peugeot на ходу лопнуло колесо. На месте работают экстренные службы.