Более 130 воспитанников детского сада эвакуировали из-за пожара в ЯНАО

Пожар вспыхнул в здании детского сада в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Происшествие случилось в дошкольном образовательном учреждении «Едэйко» на улице Гагарина. Персонал и 139 воспитанников самостоятельно эвакуировались в соседний корпус. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

Пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания, площадь которого составила один квадратный метр. Огонь удалось полностью потушить к 11:40.

В результате огонь повредил изоляционный материал инженерных сетей в свайном поле здания, а помещения первого этажа оказались частично закопчены. Прокуратура округа начала проверку по факту возгорания, чтобы оценить соблюдение требований пожарной безопасности и других норм федерального законодательства.