Более 10 человек спасли при возгорании гостиницы во Владивостоке

Огонь охватил один из номеров гостиницы во Владивостоке. Происшествие случилось на Пихтовой улице. Об этом пишет сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По данным ведомства, пожар вспыхнул на втором этаже здания утром 24 декабря. Спасатели вывели из опасной зоны 13 человек. Пострадал один из постояльцев, информации о его состоянии нет.
Пламя охватило площадь 10 квадратных метров. В тушении принимали участие 32 специалиста МЧС и восемь единиц техники. Сотрудники компетентных органов организовали процессуальную проверку для выяснения точных причин случившегося.
Более 110 детей посетили «Мастерскую Деда Мороза» в Дмитрове
Бойца ММА, устроившего перестрелку в центре Москвы, посадили на три с половиной года
Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял 230 тысяч звонков с начала года
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 25 декабря
Свыше 2 тыс детей медработников Подмосковья посетили новогодние программы
Детский хор из Лобни стал победителем международного конкурса
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте