Более 10 человек спасли при возгорании гостиницы во Владивостоке

Огонь охватил один из номеров гостиницы во Владивостоке. Происшествие случилось на Пихтовой улице. Об этом пишет сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным ведомства, пожар вспыхнул на втором этаже здания утром 24 декабря. Спасатели вывели из опасной зоны 13 человек. Пострадал один из постояльцев, информации о его состоянии нет.

Пламя охватило площадь 10 квадратных метров. В тушении принимали участие 32 специалиста МЧС и восемь единиц техники. Сотрудники компетентных органов организовали процессуальную проверку для выяснения точных причин случившегося.