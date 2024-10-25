Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Нижним Новгородом
Автобус с пассажирами стал участником ДТП во время поездки из Кстово. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
По предварительным данным, водитель общественного транспорта не выдержал безопасную дистанцию на трассе, что привело к столкновению с грузовиком.
В региональном минздраве отметили, что в результате ДТП травмы получили 12 человек. Четырем пострадавшим потребовалась госпитализация. Остальным назначили амбулаторное лечение.
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