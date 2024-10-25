Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Нижним Новгородом

Автобус с пассажирами стал участником ДТП во время поездки из Кстово. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

По предварительным данным, водитель общественного транспорта не выдержал безопасную дистанцию на трассе, что привело к столкновению с грузовиком.

В региональном минздраве отметили, что в результате ДТП травмы получили 12 человек. Четырем пострадавшим потребовалась госпитализация. Остальным назначили амбулаторное лечение.