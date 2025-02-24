Более 10 человек эвакуировали из-за пожара в Невском районе Петербурга

Пожар охватил двухкомнатную квартиру дома в Невском районе Санкт-Петербурга. Обошлось без пострадавших, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.
Происшествие случилось на проспекте Солидарности. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 12 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы 15 спасателей и три единицы техники.
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