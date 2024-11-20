Боец СВО помог задержать 21-летнюю закладчицу в Кемеровской области

В суд города Прокопьевск поступило уголовное дело против 21-летней жительницы, которая обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Фигурантка рискует провести за решеткой ближайшие 20 лет, передает сайт «Сибинфо» со ссылкой на представителей ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным полиции, злоумышленницу помог задержать участник специальной военной операции (СВО), который приехал домой после ранения. Он заметил, как девушка делала тайники-закладки с запрещенными веществами, и вызвал экстренные службы.

Выяснилось, что обвиняемая находилась в сговоре с организаторами преступной онлайн-площадки. Она забрала 50 граммов метилэфедрона из тайника в Новокузнецке, а затем привезла его для распространения в Прокопьевск.