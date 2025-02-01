Боец ММВ Асхабов опроверг задержание на Бали из-за похищения украинца

Российский боец смешанных единоборств Хасан Асхабов в своих соцсетях опроверг информацию, что его задерживали на Бали из-за подозрения в причастности к похищению и ограблению гражданина Украины. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс» .

«СМИ снова раздувают небылицы. Меня задержали в аэропорту Бали для дачи показаний по инциденту, который произошел полтора месяца назад, в то время, как я находился в Эмиратах», — заявил спортсмен.

Асхабов добавил, что полиция Индонезии разобралась в ситуации, провела расследование и закрыло дело. Он поблагодарил правоохранителей Бали за работу.

Спортсмен также отметил, что люди, которые хотели создать ему проблемы, должны знать, что в этом мире не все продается и покупается.

До этого в индонезийских СМИ Асхабова назвали главарем банды, которая в декабре 2024 года избила и ограбила украинского бизнесмена, похитив у него около 40 миллионов долларов (около четырех миллиардов рублей) в криптовалюте.

Осенью 2023 года Асхабова задержали вместе с младшим братом Хусейном на Пхукете по обвинению в пытках, похищении и вымогательстве денег у итальянца. Позднее братьев освободили, сняв обвинения.