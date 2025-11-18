Блогерша Протодьяконова попала в больницу из-за бойфренда

Известная в Сети блогерша Анжелика Протодьяконова выпрыгнула из окна, спасаясь от молодого человека, который ее избивал. Сейчас девушка находится в клинике. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

«Плохо. Лежу в больнице, в коридоре, поскольку мест нет», — ответила Анжелика на вопрос о самочувствии.

По информации Telegram-канала Shot, на Протодьяконову напал ее 32-летний друг. Мужчина заявился домой к сетевой знаменитости и начал бить ее по ребрам.

Покинуть квартиру через дверь блогерша не могла, поэтому выпрыгнула из окна первого этажа. Анжелика опасалась, что в противном случае ее убьют.

Ранее стало известно, что блогерша из Бразилии сделала 27 операций ради сходства с Барби и скончалась. Ей был 31 год.