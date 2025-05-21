Блогер из Москвы устроил погром на ГРЭС в Сибири и требовал от охраны встать на колени

Kras Mash: блогер из Москвы в Шарыпове устроил погром на ГРЭС и напал на охрану

Московский блогер в городе Шарыпово Красноярского края устроил скандал на Березовской тепловой электростанции (ГРЭС). Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash .

По данным журналистов, мужчина силой проник в здание, сломал дверь и требовал позвать руководителей, потому что «не мог найти свою машину». Кроме того, он потребовал у охранников встать перед ним на колени.

Женщина-инструктор по технике безопасности попробовала остановить его, но блогер сломал ей руку. В итоге дебошира, по предварительной информации, отправили в психбольницу.

Им оказался 33-летний блогер и продюсер из столицы Авет Агабекян. Три года назад он перебрался в Шарыпово.

Ранее блогер Эвелина Тарханова, известная как Лунаком, стала свидетельницей драки в ресторане «Кофемания» в центре Москвы. Она рассказала подписчикам, что официантка заведения стала закрывать собой посетителей.