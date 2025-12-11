Близкие несколько дней искали россиянина, ушедшего в запой в аэропорту Таиланда

Посол России в Таиланде Евгений Томихин в интервью KP.RU рассказал о разнообразных ситуациях, с которыми сталкиваются россияне за границей.

Дипломат отметил, что сотрудники консульского отдела дипмиссии регулярно взаимодействуют с гражданами России, попавшими в сложные обстоятельства.

«Порой можно сильно удивиться, как можно было оказаться в том или ином положении», — подчеркнул он.

Томихин привел пример недавнего инцидента, когда родственники потеряли связь с находившимся на тот момент в Таиланде российским гражданином. Его удалось найти совместно с волонтерами спустя несколько дней поисков.

«Оказалось, что мужчина, уже находясь в аэропорту, не рассчитал свои силы, употребляя алкоголь, в результате чего вернуться на Родину смог только на четвертые сутки», — добавил Томихин.