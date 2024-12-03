Бизнесмена осудили в Тюмени за организацию небезопасной гоночной трассы с картами в ТЦ

В Тюмени вынесли приговор бизнесмену, по вине которого 11-летний подросток на гоночном карте вылетел за пределы трассы и сбил коляску с грудным ребенком. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на telegram-канал областной прокуратуры.

Оказалось, что инцидент произошел по причине того, что трасса для картов, оборудованная в одном из городских торговых центров, не отвечала требованиям безопасности. Кроме того, аттракцион не был должным образом зарегистрирован.

Организатора трассы признали виновным и оштрафовали на 150 тысяч рублей. Кроме того, он будет обязан выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей маме пострадавшего малыша.