Бизнесмена из Пензенской области осудили за мошенничество на 350 тысяч

Прокуратура Заречного в Пензенский области поддержала гособвинение по делу против 36-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере, написала «Пенза-пресс» .

Мужчина хотел поучаствовать в программе поддержки предпринимательства и получить государственную социальную помощь. Он подготовил бизнес-план об аренде и оборудовании массажного кабинета и подал заявление в Департамент социального развития Заречного. В январе 2023 года с ним заключили социальный контракт и выдали 350 тысяч рублей на развитие бизнеса по предоставлению массажных услуг.

Но, как сообщили в прокуратуре Пензенской области, выполнять условия программы социальной адаптации и отчитываться о тратах мужчина не планировал. Полученными деньгами он оплачивал походы в рестораны, покупки продуктов и помог отцу отремонтировать машину.

В суде житель Заречного признал свою вину и возместил весь причиненный ущерб. Ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.