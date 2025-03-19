Бизнесмена из ХМАО заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 160 млн рублей

В Нижневартовске (ХМАО) директор предприятия в сфере утилизации коммунальных отходов может стать фигурантом уголовного дела. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, бизнесмена заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Предположительно, за два года он утаил от государства свыше 160 миллионов рублей.

Ущерб был возмещен в полном объеме. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.