Бизнесмена из ХМАО заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 160 млн рублей
В Нижневартовске (ХМАО) директор предприятия в сфере утилизации коммунальных отходов может стать фигурантом уголовного дела. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, бизнесмена заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Предположительно, за два года он утаил от государства свыше 160 миллионов рублей.
Ущерб был возмещен в полном объеме. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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