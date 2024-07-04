Бизнесмен из Саратова лишился 5,7 млн рублей после общения с мошенниками

Индивидуальный предприниматель из Саратова стал жертвой телефонных аферистов. Об этом сообщил «Саринформ» со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, злоумышленники представились бизнесмену сотрудниками юридической организации. Они заявили, что мужчина потерял деньги из-за «мошеннических атак».

В надежде на компенсацию, услуги за получение которой звонившие требовали оплатить, потерпевший перевел аферистам 5,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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