Бизнесмен из Нижнего Новгорода отдал лжебукмекерам 5 млн рублей

Индивидуальный предприниматель из Нижнего Новгорода лишился более пяти миллионов рублей, желая заработать на спортивных ставках. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, злоумышленники связались с 38-летним мужчиной, представившись букмекерскими агентами, и предложили ему воспользоваться услугами для выгодных ставок. Убедив предпринимателя перевести деньги на неизвестный криптовалютный кошелек, мошенники получили доступ к сумме более пяти миллионов рублей.
После перевода средств они прекратили выходить на связь. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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