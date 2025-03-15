Беззубый тигр запугал водителей лесовозов в Хабаровском крае

Тигр стал выходить на трассу, которой пользуются лесовозы, несколько дней подряд. Появление хищника в Хабаровском крае попало видео, сообщили в Telegram-канале «Амурский тигр» .

Впервые тигра заметили примерно в 110 километрах от поселка Мухен, в районе имени Лазо. На кадрах видно, как он пропускал машину и стал уходить, но та перекрыла ему путь. После этого зверь сделал выпады в сторону автомобиля.

На другом видео тигр лег поперек дороги, не пропуская транспорт. Сотрудники центра отметили, что хищник возрастной с травмами, возможно, полученными после схватки с другим диким животным. Также у него отсутствует часть зубов.

Охотнадзор начала вести наблюдение за тигром с момента появления роликов в Сети. С водителями провели разъяснительные беседы о правилах поведения при встрече с хищником.

Ранее тигр растерзал водителя лесовоза в Хабаровском крае. Хищник утянул рабочего в чащу.